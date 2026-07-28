Регулярно истязающая родного ребенка россиянка отделалась условным сроком

В Архангельской области суд приговорил женщину к условному сроку за истязание ребенка

В Архангельской области суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно 44-летнюю местную жительницу, которая регулярно истязала шестилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

С женщины взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ее признали виновной по трем статьям.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорбляла, избивала и применяла насилие к своему сыну. Поводом служили малозначительные причины. В результате ребенку были причинены телесные повреждения средней тяжести.

Ранее в Сочи задержали женщину за избиение ребенка.

