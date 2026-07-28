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18:21, 28 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали оптимизм Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор Карасин назвал оптимистичный настрой Трампа эмоциональной стороной вопроса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Оптимистичный настрой президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта на Украине стоит поддержать, но это скорее эмоциональная сторона вопроса, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщало, что Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что Трамп готов играть конструктивную роль в мирном процессе и взаимодействовать как с Украиной, так и с Россией по этому вопросу.

«Я лично считаю, что такой оптимистичный, решительный настрой президента США, конечно, надо поддержать. Но это скорее эмоциональная сторона вопроса, а практическая сторона вопроса заключается в том, что у него будет довольно амбициозный, наглый собеседник в лице президента или назовем его главой нынешней команды в Киеве. И поэтому все покажет практика, будем основываться на реальных результатах этой беседы», — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что заявления важны, однако еще важнее результаты и практические последствия переговоров, которых может и не быть вовсе.

«Более того, возможно, что последствия будут прямо противоположными. Поэтому все вот эти рассуждения и домыслы я бы оставил на уровне досужих разговоров», — добавил Карасин.

Ранее стало известно, что глава Белого дома изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной.

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