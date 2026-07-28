Ветеран Туленков: Бойцов «Шторм Z» перед отправкой на СВО обучали бывшие вагнеровцы

Российских бойцов подразделения «Шторм Z» перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) обучали бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые порой использовали необычные методы тренировок. Об этом сообщил в Telegram воевавший в составе «Шторм Z» участник СВО Даниил Туленков.

По словам ветерана, инструкторы-вагнеровцы решили, что будущим бойцам, которых отправят на заранее известный участок фронта, есть смысл готовить лишь к ограниченному набору задач.

Что такое штурмовой отряд «Шторм Z» Штурмовой отряд «Шторм Z» — это добровольческое формирование, которое действовало в интересах Минобороны РФ. Отряд существовал с февраля 2023 года по февраль 2024 года, когда были демобилизованы его последние участники. Структурно «Шторм Z» представлял собой сеть штурмовых рот, приписанных к частям регулярной армии. Службу в отряде несли исключительно осужденные. При этом следует различать «Шторм Z» и подразделение ШТОРМ, которое имеет схожие функции, но комплектуется разными военнослужащими.

«Программа была обширной, включала в себя такмед, основы минного дела, но вагнера рассудили так, что обучать всему в целом, это значит не обучить толком ничему. Поэтому упор сделали на штурм опорников в лесополосе, исходя из тех задач, которые уже были для нашей роты определены», — рассказал он.

Туленков раскрыл, что необычным методом тренировок были неожиданные и сильные удары прошедших «Вагнер» инструкторов палкой — эти удары должны были подготовить бойцов к реальным боевым действиям.

В момент наложения жгута товарищу инструктор незаметно подходил сзади с палкой и со всей дури лупил ей по руке или ноге того, кто накладывал жгут. Это должно было имитировать пулевое ранение в период оказания помощи Даниил Туленков

Ветеран добавил, что после таких упражнений у некоторых бойцов синяки не сходили больше месяца.

Ранее были опубликованы ранее неизвестные подробности личной жизни ключевого командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.