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19:59, 28 июля 2026Экономика

Москвичей обнадежили насчет сроков купального сезона

Синоптик Позднякова: Первые выходные августа будут подходящими для купания
Виктория Клабукова

Фото: Елена Мельникова / АГН «Москва»

Купальный сезон для столичных жителей продолжится и в августе. В этом Агентство городских новостей «Москва» заверила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Предстоящие выходные, которые выпадут на первые числа августа, окажутся подходящими для купания — тогда вода прогреется до своего максимума. Температура воздуха поднимется до плюс 23-28 градусов, за счет чего столичные водоемы прогреются до плюс 19-20 градусов. Вода теплая даже ночью, отмечает синоптик. Более прохладной, однако, вода останется в быстрых реках, в частности, в Истре, и в местах сброса воды из водохранилищ — температура будет держаться на уровне плюс 15-17, уточняет Позднякова.

В первые выходные августа погоду в Москве будет формировать периферия антициклона. Осадков не предвидится, столбики термометров ночью достигнут плюс 15-18 в Москве и плюс 13-18 в области. Днем показатель поднимется до плюс 25-27 градусов в столице и плюс 23-28 в Подмосковье.

Иной погода будет в середине рабочей недели. В среду, 29 июля, в Москву придет похолодание, а дожди усилятся. По оценкам метеорологов, на квадратный метр прольется до 17 литров дождевой воды.

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