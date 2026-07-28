Москвичей обнадежили насчет сроков купального сезона

Синоптик Позднякова: Первые выходные августа будут подходящими для купания

Купальный сезон для столичных жителей продолжится и в августе. В этом Агентство городских новостей «Москва» заверила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Предстоящие выходные, которые выпадут на первые числа августа, окажутся подходящими для купания — тогда вода прогреется до своего максимума. Температура воздуха поднимется до плюс 23-28 градусов, за счет чего столичные водоемы прогреются до плюс 19-20 градусов. Вода теплая даже ночью, отмечает синоптик. Более прохладной, однако, вода останется в быстрых реках, в частности, в Истре, и в местах сброса воды из водохранилищ — температура будет держаться на уровне плюс 15-17, уточняет Позднякова.

В первые выходные августа погоду в Москве будет формировать периферия антициклона. Осадков не предвидится, столбики термометров ночью достигнут плюс 15-18 в Москве и плюс 13-18 в области. Днем показатель поднимется до плюс 25-27 градусов в столице и плюс 23-28 в Подмосковье.

Иной погода будет в середине рабочей недели. В среду, 29 июля, в Москву придет похолодание, а дожди усилятся. По оценкам метеорологов, на квадратный метр прольется до 17 литров дождевой воды.