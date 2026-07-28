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16:21, 28 июля 2026 (обновлено: 16:26, 28 июля 2026)Экономика

В Москве оценили масштабы грядущих дождей

Синоптик Тишковец: В Москве прольется до 17 литров дождевой воды на квадратный метр
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В среду, 29 июля, в Москву придет похолодание, а дожди усилятся. Какой будет погода в столице, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Холодный атмосферный фронт, по прогнозам синоптика, придет в Москву во вторник, 28 июля, во второй половине дня. Он принесет в город переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Атмосферное давление опустится до 741 миллиметра ртутного столба. На следующий день погода в столице будет пасмурной и крайне дождливой. По оценкам метеоролога, на квадратный метр прольется до 17 литров дождевой воды. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 13-16 градусов, а в течение дня воздух прогреется только до плюс 16-19 градусов. Таким образом, среда станет самым холодным днем недели, предупредил Тишковец.

30-градусная жара вернется в мегаполис в первых числах августа. В предстоящие выходные температура поднимется до отметки плюс 31, обойдется без осадков. В метеорологическом отношении уик-энд станет по-настоящему идеальным, уверены синоптики.

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