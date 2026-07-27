Москвичам назвали срок возвращения 30-градусной жары

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву в начале августа

В первых числах августа в Москву вернется жаркая погода выше 30 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

В грядущие выходные, 1 и 2 августа, ожидается солнечная и сухая погода. Ночью в этот период температура поднимается до плюс 13 — плюс 18 градусов, а днем — до плюс 26 — плюс 31 градуса. «Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными», — заключил синоптик.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в последние дни июля. Текущая рабочая неделя окажется для Москвы дождливой и с неустойчивыми температурами.