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11:47, 27 июля 2026 (обновлено: 11:51, 27 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали срок возвращения 30-градусной жары

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву в начале августа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В первых числах августа в Москву вернется жаркая погода выше 30 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

В грядущие выходные, 1 и 2 августа, ожидается солнечная и сухая погода. Ночью в этот период температура поднимается до плюс 13 — плюс 18 градусов, а днем — до плюс 26 — плюс 31 градуса. «Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными», — заключил синоптик.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в последние дни июля. Текущая рабочая неделя окажется для Москвы дождливой и с неустойчивыми температурами.

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