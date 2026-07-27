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14:03, 27 июля 2026 (обновлено: 14:06, 27 июля 2026)Экономика

В России вырос средний размер одного вида кредитов

НБКИ: Средний размер POS-кредитов в России вырос до 68 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В прошлом месяце средний размер займов, которые были предоставлены россиянам в торговых точках (POS-кредиты) составил 68 тысяч рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с майскими значениями рост составил 4,7 процента. В июне 2025 года речь шла о 68,2 тысячи рублей.

Самый большой средний размер такой ссуды в первый летний месяц этого года зафиксировали в Москве (86,4 тысячи), Московской области (81,3 тысячи), Санкт-Петербурге (80,7 тысячи), Ленинградской области (73,6 тысячи), а также Татарстане (73,1 тысячи).

Наименьшие средние суммы зафиксировали в Воронежской области (58,8 тысячи), Ставропольском крае (56,8 тысячи), Саратовской области (56,9 тысячи).

По итогам мая средний срок POS-кредитов достиг максимальных за год 15,3 месяца. В годовом выражении показатель увеличился на 9,2 процента.

Средний размер потребительского кредита в России в июне 2026 года составил 187,7 тысячи рублей.

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