Средний срок одного вида кредитов в России достиг максимума

НБКИ: Средний срок POS-кредитов в России достиг 15,3 месяца в мае

По итогам мая средний срок POS-кредитов (займов, выдаваемых в торговых точках) достиг максимальных за год 15,3 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В годовом выражении показатель увеличился на 9,2 процента. Так, в конце весны 2025-го средний срок такого вида кредитов на внутреннем рынке составлял 14 месяцев. В сравнении с апрельским показателем достигнутый в мае результат оказался больше на 8,8 процента (в апреле 2026-го — 14,1 месяца).

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов аналитики зафиксировали в Дагестане, Северной Осетии, Омской области, Ставропольском крае и Кемеровской области. В первом регионе показатель составил 21,7 месяца, во втором — 19,6 месяца, в третьем — 17,1 месяца, в четвертом — 17 месяцев, а в пятом — 16,7 месяца. Наименьшие средние сроки POS-кредитов эксперты отметили в Москве (13,6 месяца), Санкт-Петербурге (14,1 месяца), а также в Московской (14,2 месяца), Ленинградской и Воронежской (по 14,6 месяца) областях.

За последнее время в России также заметно увеличился средний срок кредитов наличными. По итогам марта показатель в годовом выражении вырос с 24 до 28 месяцев. Средний размер подобного вида займов за отчетный период достиг 200 тысяч рублей.