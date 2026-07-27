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14:51, 27 июля 2026Россия

Президент отметил роль «Единой России» в законодательной работе

Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва президент России Владимир Путин отметил роль «Единой России» (ЕР) в законодательной работе. Об этом говорится на сайте партии.

«"Единая Россия" — партия парламентского большинства, на которой лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер. В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил», — сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что депутаты фракции полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине и компетентность. Путин указал, что они качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые бойцам и командирам, оборонным предприятиям и другим структурам.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет отчитываться за реализацию каждого положения новой Народной программы, а все вошедшие в нее пункты будут обязательны к исполнению.

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