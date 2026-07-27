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14:53, 27 июля 2026 (обновлено: 15:28, 27 июля 2026)Мир

В Кремле раскрыли детали предстоящего телефонного разговора Путина

Песков: Разговор у Путина будет не с Трампом, но тоже очень важный
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не будет сегодня разговаривать с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, но тоже очень важный», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал, что в понедельник, 27 июля, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Отмечается, что разговор запланирован на вторую половину дня.

4 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.

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