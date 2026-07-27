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15:01, 27 июля 2026 (обновлено: 15:07, 27 июля 2026)Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сел из-за головокружения у шести бортпроводников

PYOK: Рейс American Airlines из Италии в США сорвался из-за головокружения у 6 стюардесс
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Abdul N Quraishi - Abs / Shutterstock / Fotodom

Рейс авиакомпании American Airlines из Италии в США сорвался из-за стюардесс — они почувствовали головокружение и недомогание во время полета. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 25 июля во время перелета из Рима в Филадельфию. У шести из восьми бортпроводников самолета с 284 пассажирами на борту зафиксировали ухудшение состояния по неизвестной причине. Поэтому пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner экстренно сел в Дублине, Ирландия.

Уточняется, что рейс пришлось отменить, так как авиаперевозчик не нашел замены экипажу. Пассажиров разместили в отеле.

До сих пор неизвестно, что послужило основанием для плохого самочувствие членов экипажа. По предварительным данным, они могли отравиться токсичными парами на борту. Расследование происшествия продолжается.

Ранее самолеты испанских авиалиний в последний момент избежали столкновения в небе над Атлантикой. Пилотам помогла система оповещения.

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