Пассажирский самолет экстренно сел из-за головокружения у шести бортпроводников

PYOK: Рейс American Airlines из Италии в США сорвался из-за головокружения у 6 стюардесс

Рейс авиакомпании American Airlines из Италии в США сорвался из-за стюардесс — они почувствовали головокружение и недомогание во время полета. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 25 июля во время перелета из Рима в Филадельфию. У шести из восьми бортпроводников самолета с 284 пассажирами на борту зафиксировали ухудшение состояния по неизвестной причине. Поэтому пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner экстренно сел в Дублине, Ирландия.

Уточняется, что рейс пришлось отменить, так как авиаперевозчик не нашел замены экипажу. Пассажиров разместили в отеле.

До сих пор неизвестно, что послужило основанием для плохого самочувствие членов экипажа. По предварительным данным, они могли отравиться токсичными парами на борту. Расследование происшествия продолжается.

Ранее самолеты испанских авиалиний в последний момент избежали столкновения в небе над Атлантикой. Пилотам помогла система оповещения.