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15:51, 27 июля 2026 (обновлено: 15:59, 27 июля 2026)Экономика

Европе предрекли зиму с рекордно низкими запасами топлива

Буссо: Европа встретит предстоящую зиму с рекордно низкими запасами СПГ и мазута
Вячеслав Агапов

Фото: CoreRock / Shutterstock / Fotodom

Европа встретит предстоящую зиму с рекордно низкими за последние годы запасами энергетических ресурсов. Такое развитие событий предрек аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.

Причина «тревожно нестабильных» поставок сжиженного природного газа (СПГ) и мазута, которые являются основными источниками отопления жилых помещений в Европе (на газ приходится около 30 процентов потребности домохозяйств в отоплении, а на топочный мазут — примерно 10 процентов), — конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Отказавшись от поставок российских энергоресурсов после 2022 года, ЕС усложнил энергетическую динамику в регионе: вместо того чтобы полагаться на долгосрочные поставки по трубопроводам, Европа теперь конкурирует с Азией и другими регионами на глобальном рынке СПГ, где перебои с поставками могут практически мгновенно отразиться на всей мировой экономике. В последние месяцы эта уязвимость становится все более очевидной, отмечает издание.

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Сейчас Европа отстает от темпов, необходимых для пополнения запасов СПГ до наступления зимы. По данным LSEG, подземные хранилища газа сейчас заполнены примерно на 55 процентов — самый низкий уровень с 2021 года. Импорт топлива обрушился после начала войны в Иране. По данным Kpler, в июле объем импорта составит всего 6,3 миллиона метрических тонн — минимум с сентября 2024 года.

Энергетический рынок ЕС все больше тревожит сочетание низких запасов, слабого импорта и ухудшающихся перспектив поставок. На прошлой неделе базовые европейские цены на газ превысили 60 евро за мегаватт-час, поднявшись выше предыдущего пика, связанного с войной в Иране, и достигнув самого высокого уровня с начала 2023 года. Более высокие цены должны привлечь в Европу дополнительные поставки, но, даже если импорт восстановится в ближайшие месяцы, регион, скорее всего, встретит зиму с низкими запасами.

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