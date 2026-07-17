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20:30, 17 июля 2026Путешествия

Самолеты европейской авиакомпании чудом избежали столкновения в небе над Атлантикой

PYOK: Самолеты испанских авиалиний в последний момент избежали столкновения в небе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: M. Schauer / Shutterstock / Fotodom

Самолеты испанских авиалиний чудом избежали столкновения в небе над Атлантикой благодаря системе оповещения пилотов. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 10 июля. Один самолет европейской авиакомпании следовал из Бразилии в Испанию, а второй летел в противоположном направлении. Сообщается, что оба лайнера допустили к полетам на высоте 10,9 километра над Атлантикой и в один момент они сблизились настолько, что сработало предупреждение.

Уточняется, что только благодаря ему пилоты в последний момент избежали столкновения. Командиры воздушных судов сразу отреагировали на сигнал тревоги и изменили высоту. Известно, что оба самолета благополучно прибыли в пункты назначения. Было инициировано расследование, в ходе которого специалисты выяснят причину столь опасного сближения в небе.

Ранее два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту США. Пилот самолета авиакомпании JetBlue получил разрешение на посадку от диспетчера и сообщил ему, что другой небольшой борт начал приближаться к авиасудну.

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