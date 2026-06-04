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20:29, 5 июня 2026Путешествия

Два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту США

CBS: Самолеты сблизились до расстояния меньше двух метров в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Paul Hennessy / Anadolu via Getty Images

Два самолета опасно сблизились незадолго до посадки в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида, США). Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошел 1 июня. Пилот самолета авиакомпании JetBlue получил информацию о посадке от диспетчера и сообщил ему, что другой небольшой борт начал приближаться. «Этот парень сумасшедший», — добавил диспетчер, согласно аудиозаписи. Сообщается, что два авиасудна сблизились до расстояния меньше двух метров.

При этом не сообщается, откуда взлетел и куда следовал второй самолет. В итоге рейс JetBlue благополучно сел в аэропорту благодаря грамотным указаниям сотрудника авиагавани.

Ранее два лайнера опасно сблизились в небе над США. Они избежали столкновения благодаря авиадиспетчерам.

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