Два самолета опасно сблизились в небе над США и избежали столкновения

12:04, 6 мая 2026Путешествия

ABC7: Лайнер Delta Airlines опасно сблизился с самолетом Cirrus в Нью-Йорке
Зарина Дзагоева
Фото: Kevin Carter / Getty Images

Два самолета опасно сблизились в небе над аэропортом Нью-Йорка, США, и избежали столкновения благодаря авиадиспетчерам. Об этом сообщает ABC7.

Уточняется, что речь идет о пассажирском лайнере Delta Airlines и частном самолете Cirrus компании Endeavor Air. Оба борта готовились к посадке в авиагавани имени Джона Кеннеди, когда расстояние между ними сократилось до 150 метров. Трагедии удалось избежать, поскольку пилот Delta и диспетчеры вовремя заметили происходящее.

Ранее другой самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей. Пассажиров отправили в точку назначения другим рейсом.

