18:06, 4 мая 2026Путешествия

Пассажирский самолет развернулся в небе после столкновения с птицей

Алина Черненко

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей. Об этом пишет портал ABC4 Utah.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 2 мая, на рейсе из Солт-Лейк-Сити в Детройт. Вскоре после взлета экипаж сообщил, что птица задела один из двигателей, и лайнер развернулся в небе. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пассажиров отправили в точку назначения другим рейсом.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, столкновения самолетов с птицами повлекли миллиардные убытки из-за повреждения бортов.

В конце апреля аналогичный случай произошел в Великобритании. После столкновения с птицей пассажиры лайнера Jet2 услышали громкий хлопок, за которым последовал «запах горящих перьев».

