Пассажирский самолет столкнулся с птицей сразу после взлета

Mirror: Самолет Jet2 столкнулся с птицей после взлета в аэропорту Йоркшира

Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 столкнулся с птицей сразу после взлета в аэропорту Великобритании. Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент случился 27 апреля на рейсе из Йоркшира на греческий остров Крит. Когда воздушное судно начало набирать высоту, пассажиры услышали громкий хлопок, за которым последовал «запах горящих перьев».

Экипаж был вынужден немедленно прекратить разгон. Уточняется, что борт с туристами благополучно сел в авиагавани по пути следования — в Манчестере. «Аварийные бригады встретили нас в конце взлетно-посадочной полосы, чтобы осмотреть двигатель и шасси, когда мы совершили неустойчивую посадку. Мы покинули самолет и пересели на другой A320. К обеду снова были в воздухе», — добавил очевидец.

Ранее два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту США. Борт Republic Airways приблизился к взлетно-посадочной полосе (ВПП) и оказался менее чем в ста метрах от воздушного судна Jazz Aviation, который планировал сесть на той же ВПП.