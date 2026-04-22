Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту США

NYP: Самолеты American Airlines и Air Canada едва не столкнулись в США

Два пассажирских самолета, выполнявших рейсы для American Airlines и Air Canada, едва не столкнулись в аэропорту США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Инцидент зафиксировали в понедельник, 20 апреля, в воздушной гавани имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Борт Republic Airways приблизился к взлетно-посадочной полосе (ВПП) и оказался менее чем в ста метрах от воздушного судна Jazz Aviation, который планировал сесть на той же ВПП.

Один из самолетов был вынужден отклониться от запланированной траектории и уйти на второй круг. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов заявило, что оба экипажа надлежащим образом отреагировали на бортовые предупреждения и предотвратили катастрофу в небе. Уточняется, что оба лайнера приземлились без происшествий. Проводится расследование инцидента.

Ранее еще два пассажирских самолета едва не столкнулись в воздухе по вине диспетчеров. Лайнеры Southwest Airlines оказались на пути друг у друга в авиагавани Нэшвилла.