17:48, 21 апреля 2026

Еще два пассажирских самолета едва не столкнулись друг с другом по вине диспетчеров

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Два пассажирских самолета авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулись в воздухе в аэропорту США по вине диспетчеров. Об этом стало известно The New York Post.

Инцидент произошел в авиагавани Нэшвилла 18 апреля. Воздушное судно, выполнявшее рейс 507, отправилось на второй круг. Экипаж получил инструкции от сотрудников аэродрома, которые привели к тому, что борт оказался на пути у другого лайнера, взлетающего с параллельной взлетно-посадочной полосы.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии. Кто он и в каком состоянии?
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии.Кто он и в каком состоянии?
12 июня 2025

Пилоты воздушных судов получили бортовые предупреждения, требующие принять немедленные меры, чтобы избежать столкновения. Поэтому одно судно начало подниматься, а другое резко снижаться. Рейс 507 благополучно приземлился, а лайнер, следовавший по маршруту 1152, продолжил свой путь в Ноксвилл, штат Теннесси. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов проводит расследование.

Ранее пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров в аэропорту Колумбии. Сотрудники воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе направили Boeing 787 с пассажирами и Boeing 777F с грузом на одну взлетно-посадочную полосу.

    Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

    Названы лучшие продукты Apple при Куке

    Россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену

    Сын Плющенко объяснил отказ называть фигуриста отцом

    На производителя российского дженерика против рака молочной железы «Промомед» подали в суд

    Военный эксперт высказался о необходимом размере безопасной зоны с Украиной

    На части трасс в Москве перекрыли движение

    Бывший ведущий Первого канала дал два совета эмигрантам

    В США заявили, что два передовых российских самолета находятся на грани исчезновения. Что на это ответили в Госдуме?

    Курс доллара упал ниже 75 рублей

    Все новости
