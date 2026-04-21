Еще два пассажирских самолета едва не столкнулись друг с другом по вине диспетчеров

Два самолета авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулись в аэропорту США

Два пассажирских самолета авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулись в воздухе в аэропорту США по вине диспетчеров. Об этом стало известно The New York Post.

Инцидент произошел в авиагавани Нэшвилла 18 апреля. Воздушное судно, выполнявшее рейс 507, отправилось на второй круг. Экипаж получил инструкции от сотрудников аэродрома, которые привели к тому, что борт оказался на пути у другого лайнера, взлетающего с параллельной взлетно-посадочной полосы.

Пилоты воздушных судов получили бортовые предупреждения, требующие принять немедленные меры, чтобы избежать столкновения. Поэтому одно судно начало подниматься, а другое резко снижаться. Рейс 507 благополучно приземлился, а лайнер, следовавший по маршруту 1152, продолжил свой путь в Ноксвилл, штат Теннесси. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов проводит расследование.

Ранее пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров в аэропорту Колумбии. Сотрудники воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе направили Boeing 787 с пассажирами и Boeing 777F с грузом на одну взлетно-посадочную полосу.

