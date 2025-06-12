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20:15, 12 июня 2025Путешествия

Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии. Кто он и как выглядит сейчас?

Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал, как очнулся среди тел

В авиакатастрофе в Индии, которая произошла 12 июня, обнаружили одного выжившего. Им оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, который последние 20 лет проживал в Великобритании и прилетел в Индию, чтобы повидаться с семьей. Вместе с ним в самолете, вылетавшем из Ахмадабада в Лондон и упавшем в жилом районе, был его брат, однако обнаружить родственника Рамеша не удалось.

Выживший мужчина рассказал, что когда он очнулся, то увидел вокруг себя других бездыханных пассажиров. Его немедленно погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу с травмами рук, ног и повреждением глаз. Согласно посадочному талону Рамеша, он в самолете, потерпевшем крушение, он сидел на месте 11А.

Кадр: Telegram-канал «Авиаторщина»

Всего на борту Boeing 787 Dreamliner, разбившемся недалеко от аэропорта Ахмадабада, было 242 человека, 10 из которых являлись членами экипажа. Из-за того, что лайнер упал на жилой квартал, не выжили также несколько местных жителей. По предварительным данным, жертвами крушения могли стать около 300 человек.

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