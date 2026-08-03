Стали известны подробности вызова российского дипломата в МИД Швеции

Временный поверенный РФ изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ по гражданским объектам

Временный поверенный в делах России высказал позицию Москвы касательно атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в ходе своего вызова в МИД Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на российской территории», — передает агентство.

Также российский дипломат особо акцентировал внимание на непрекращающихся ударах Украины по Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что подобные безответственные действия Киева представляют большую опасность.

Ранее МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Отмечалось, что поводом для вызова российского дипломата послужили события на Украине.