Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:38, 3 августа 2026 (обновлено: 20:47, 3 августа 2026)Мир

Стали известны подробности вызова российского дипломата в МИД Швеции

Временный поверенный РФ изложил в МИД Швеции позицию об ударах ВСУ по гражданским объектам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Временный поверенный в делах России высказал позицию Москвы касательно атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в ходе своего вызова в МИД Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на российской территории», — передает агентство.

Также российский дипломат особо акцентировал внимание на непрекращающихся ударах Украины по Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что подобные безответственные действия Киева представляют большую опасность.

Ранее МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Отмечалось, что поводом для вызова российского дипломата послужили события на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерцу угрожает отставка. Как его уход с поста канцлера Германии повлияет на отправку западных войск и военной помощи на Украину?
    Российский посол оценил слова Меркель о Минских соглашениях
    Женщина расправилась с отцом и вырезала его сердце
    Врач рассказал о появляющихся в конце жизни снах
    В Минобороны отчитались о перехваченных за день украинских дронах
    Зеленский уволил постпреда Украины при ЮНЕСКО
    Назван срок прихода похолодания в Москву
    Ариана Гранде приостановит карьеру на фоне обвинений в пропаганде анорексии
    Глюкоза в откровенном виде пришла в магазин
    Юрист объяснила права арендатора при смерти собственника квартиры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok