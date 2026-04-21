Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa и грузовой борт Qatar Airways опасно сблизились и едва не столкнулись в аэропорту Колумбии по вине диспетчеров. Об этом сообщил портал Simple Flying.

19 апреля сотрудники воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе направили Boeing 787 с пассажирами и Boeing 777F с грузом на одну взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за временного закрытия другой. В итоге воздушное судно Qatar оказалось над лайнером, вынудив экипаж немецкого авиаперевозчика отправить борт на второй круг.

Уточняется, что авиатранспортер благополучно приземлился на ВПП после того, как пассажирский Boeing 787 повторно взлетел. Через 15 минут судно с туристами село на той же полосе без происшествий.

