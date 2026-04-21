Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

В российском самолете во время рейса в Таиланд лопнуло стекло. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел с Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, который вылетел из московского аэропорта Внуково вечером 20 апреля. Лайнер с 334 пассажирами направлялся на Пхукет. Когда он пролетал над Самарской областью, в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

Экипаж развернул борт в небе и направил в авиагавань вылета. Уточняется, что воздушное судно не подавало сигнал бедствия, посадка в Москве через три часа после вылета прошла успешно. Туристов отправили в Азию резервным бортом.

Ранее летевший в Турцию самолет с россиянами экстренно сел в Румынии. Борт авиакомпании Pegasus Airlines вылетел из Санкт-Петербурга и направлялся в Стамбул, Турция.