12:05, 21 апреля 2026Путешествия

Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

Shot: Во время рейса на Пхукет в самолете Azur Air лопнуло стекло
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В российском самолете во время рейса в Таиланд лопнуло стекло. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел с Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, который вылетел из московского аэропорта Внуково вечером 20 апреля. Лайнер с 334 пассажирами направлялся на Пхукет. Когда он пролетал над Самарской областью, в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.

Экипаж развернул борт в небе и направил в авиагавань вылета. Уточняется, что воздушное судно не подавало сигнал бедствия, посадка в Москве через три часа после вылета прошла успешно. Туристов отправили в Азию резервным бортом.

Ранее летевший в Турцию самолет с россиянами экстренно сел в Румынии. Борт авиакомпании Pegasus Airlines вылетел из Санкт-Петербурга и направлялся в Стамбул, Турция.

