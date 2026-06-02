03:30, 2 июня 2026

Женщина вышла замуж за умирающего мужчину в хосписе

В США женщина вышла замуж за партнера в хосписе за десять дней до его смерти
Антонина Черташ
В США женщина вышла замуж за своего возлюбленного, умирающего от редкой формы рака костей. Об этом сообщает CNN.

27-летняя Келли Питерс вышла замуж за партнера, который страдал от саркомы Юинга, прямо в хосписе, где он проходил паллиативное лечение. Волонтеры хосписа помогли организовать церемонию за несколько часов. Питерс поделилась видео с церемонии в соцсетях, ролик растрогал тысячи пользователей.

Через десять дней после свадьбы мужчины не стало. Келли написала, что благодарна за то, что у нее была возможность провести с ним последние дни в статусе законной жены. Теперь она планирует создать благотворительный фонд для помощи больным саркомой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилая пара сыграла свадьбу в доме престарелых после 10 лет романтических отношений. Жениху было 92 года, а невесте — 85.

