Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

Захарова: Посольство России потребовало от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

Позиция Франции по задержанию танкера Tagor демонстрирует игнорирование европейских правовых норм и их произвольное трактование в собственных интересах. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам дипломата, 31 мая французские военные при поддержке британской стороны остановили в открытом море, более чем в 400 морских милях от побережья Бретани, судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун практически без груза, по причине якобы использования «ложного» флага.

«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», — отметила представитель МИД.

При этом дипломат подчеркнула, что международное морское право допускает остановку и досмотр судна в открытом море лишь в строго ограниченных случаях.

Ранее Захарова, комментируя задержание Tagor, напомнила, что международный статус имеют только те санкционные меры, которые были одобрены Советом Безопасности ООН.