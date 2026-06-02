Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:21, 2 июня 2026Мир

Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

Захарова: Посольство России потребовало от Парижа предоставить данные о задержании Tagor
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Позиция Франции по задержанию танкера Tagor демонстрирует игнорирование европейских правовых норм и их произвольное трактование в собственных интересах. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По словам дипломата, 31 мая французские военные при поддержке британской стороны остановили в открытом море, более чем в 400 морских милях от побережья Бретани, судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун практически без груза, по причине якобы использования «ложного» флага.

«Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя», — отметила представитель МИД.

Захарова также заявила, что утверждения французских властей о соответствии их действий международному праву, по ее мнению, являются примером правового нигилизма и избирательного толкования норм. При этом дипломат подчеркнула, что международное морское право допускает остановку и досмотр судна в открытом море лишь в строго ограниченных случаях.

Ранее Захарова, комментируя задержание Tagor, напомнила, что международный статус имеют только те санкционные меры, которые были одобрены Советом Безопасности ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    53-летняя Хайди Клум в прозрачном наряде прогулялась по улице ради съемки в журнале

    Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok