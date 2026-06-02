Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:20, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Шесть стран могут полностью исчезнуть из-за обрушения «ледника Судного дня»

DE: 6 странам грозит полное исчезновение из-за «ледника Судного дня» размером с Британию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Шести странам грозит полное исчезновение из-за из-за обрушения «ледника Судного дня», размер которого сравним с территорией Великобритании. Об этом пишет газета Daily Express (DE).

«Огромный ледник грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в статье.

Этот ледник является самым широким в мире, он находится под наблюдением климатологов из-за потенциальной способности резко изменить уровень моря в мире. В нем содержится столько льда, что он способен поднять этот показатель на 60 сантиметров, если полностью растает.

Британия больше всех рискует оказаться затопленной в случае таяния «ледника Судного дня». Угроза в этом случае нависнет и над Нидерландами, особенно над городами Амстердам, Роттердам и Гаага, расположенными существенно ниже уровня моря.

Также в зоне риска окажутся некоторые районы США и почти 70 процентов территории Бангладеш (поскольку находятся менее чем в одном метре над уровнем моря). К 2100 году под водой может исчезнуть 90 процентов территории Мальдив и островное государство Тувалу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Шесть стран могут полностью исчезнуть из-за обрушения «ледника Судного дня»

    В США оценили сроки ремонта стартовой площадки после взрыва тяжелой ракеты

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok