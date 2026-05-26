Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 26 мая 2026Экономика

Стал известен худший сценарий в случае таяния ледника «Судного дня»

Географ Ананичева: В худшем случае ледник «Судного дня» затопит Западную Сибирь
Виктория Клабукова

Фото: NASA / Handout via Reuters

Таяние ледника Туэйтса, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, может протекать по нескольким сценариям. О самом неблагоприятном из них в эфире Национальной службы новостей (НСН) рассказала научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

При худшем раскладе последствия таяния так называемого ледника Судного дня затронут и Россию, правда, заметны они станут не раньше чем через 200 лет. По самым плачевным прогнозам, уровень океана вследствие таяния ледника-гиганта поднимется на три метра. Такой подъем воды может привести к затоплению всех портовых городов и даже некоторых низменностей, к примеру, Западной Сибири, предполагает географ.

Еще одной жертвой таяния ледника Судного дня может стать Санкт-Петербург. О потоплении Северной Венеции заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Такое развитие событий, по его расчетам, возможно, если вода поднимется даже на 40 или 100 сантиметров. Среди других территорий, которым грозит подтопление, ученый назвал Нидерланды и Венецию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok