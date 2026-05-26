Стал известен худший сценарий в случае таяния ледника «Судного дня»

Географ Ананичева: В худшем случае ледник «Судного дня» затопит Западную Сибирь

Таяние ледника Туэйтса, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, может протекать по нескольким сценариям. О самом неблагоприятном из них в эфире Национальной службы новостей (НСН) рассказала научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

При худшем раскладе последствия таяния так называемого ледника Судного дня затронут и Россию, правда, заметны они станут не раньше чем через 200 лет. По самым плачевным прогнозам, уровень океана вследствие таяния ледника-гиганта поднимется на три метра. Такой подъем воды может привести к затоплению всех портовых городов и даже некоторых низменностей, к примеру, Западной Сибири, предполагает географ.

Еще одной жертвой таяния ледника Судного дня может стать Санкт-Петербург. О потоплении Северной Венеции заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Такое развитие событий, по его расчетам, возможно, если вода поднимется даже на 40 или 100 сантиметров. Среди других территорий, которым грозит подтопление, ученый назвал Нидерланды и Венецию.