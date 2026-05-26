Хвастающуюся пачками денег блогершу арестовали за ограбления туристов

Daily Star: Блогерша из Венесуэлы Валентина Мор грабила туристов в Колумбии

Хвастающуюся пачками денег блогершу из Венесуэлы арестовали в Колумбии — она опаивала и грабила туристов. Об этом сообщило издание Daily Star.

За многочисленные ограбления иностранцев в Медельине и Картахене 21 мая офицеры взяли под стражу 23-летнюю Валентину Мор, настоящее имя которой Валентина Веласкес. В ее квартире были найдены деньги, документы и ценные вещи американского путешественника.

Полиция заявила, что Веласкес накачивала приезжих наркотиками и крала их собственность. «Она высмеивала власти в социальных сетях, позировала с пачками денег и считала, что сможет спрятаться за подписчиками и видео», — заявил мэр Медельины Федерико Гутьеррес.

Валентина Мор впервые прославилась в Колумбии в 2021 году после публикации видеоролика, который завирусился в сети. Она останется в заключении до тех пор, пока прокуратура готовит в ее отношении обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах, а после предстанет перед судом.

