18:53, 26 мая 2026

Хвастающуюся пачками денег блогершу арестовали за ограбления туристов

Daily Star: Блогерша из Венесуэлы Валентина Мор грабила туристов в Колумбии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Noticias Caracol / YouTube

Хвастающуюся пачками денег блогершу из Венесуэлы арестовали в Колумбии — она опаивала и грабила туристов. Об этом сообщило издание Daily Star.

За многочисленные ограбления иностранцев в Медельине и Картахене 21 мая офицеры взяли под стражу 23-летнюю Валентину Мор, настоящее имя которой Валентина Веласкес. В ее квартире были найдены деньги, документы и ценные вещи американского путешественника.

«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026
28 марта 2026
«Никто не был готов». Кипр потерял сотни тысяч туристов из России. Как любимый остров россиян выживает сейчас?
21 мая 2026
21 мая 2026

Полиция заявила, что Веласкес накачивала приезжих наркотиками и крала их собственность. «Она высмеивала власти в социальных сетях, позировала с пачками денег и считала, что сможет спрятаться за подписчиками и видео», — заявил мэр Медельины Федерико Гутьеррес.

Валентина Мор впервые прославилась в Колумбии в 2021 году после публикации видеоролика, который завирусился в сети. Она останется в заключении до тех пор, пока прокуратура готовит в ее отношении обвинения в краже при отягчающих обстоятельствах, а после предстанет перед судом.

Ранее турист поехал в отпуск в Мексику и был вынужден прятаться в съемном жилье от наркокартеля. Он рассказал, что рассчитывал насладиться пляжным отдыхом, однако в один из дней проснулся и увидел за окном странный туман.

