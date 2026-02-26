Реклама

11:08, 26 февраля 2026Путешествия

Турист поехал в отпуск в Мексику и был вынужден прятаться в съемном жилье от наркокартеля

Турист из США поехал в Мексику и прятался в съемном жилье от наркокартеля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Турист из США поехал в отпуск в Мексику и был вынужден прятаться в съемном жилье от нападения наркокартеля. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что 75-летний Брайан Томпсон отправился в прибрежный мексиканский город Пуэрто-Валларта вместе с женой 21 февраля. По их словам, они выбрали курорт из-за того, что уже много раз бывали на нем. «Я никогда не чувствовал себя там в опасности», — признался Томпсон.

Он рассказал, что рассчитывал насладиться пляжным отдыхом в стране, однако в понедельник утром проснулся и увидел за окном странный туман. Мужчина подумал, что это были следы выхлопных газов от автомобилей, однако, спустившись на первый этаж кондоминиума, узнал, что на город напал наркокартель. По словам Томпсона, с балкона были видны пожар, дым и кружащие в воздухе самолеты.

«Нам велели оставаться в своих апартаментах. Самое страшное было услышать, что ресторан, примыкающий к нашему зданию, горит. К счастью, огонь быстро потушили, но я видел, как дым поднимается почти до нашего балкона», — поделился отдыхающий.

Американец также рассказал, что обратных билетов на ближайшие даты не было, но ему удалось найти билеты до дома с несколькими пересадками. Также у пары в апартаментах было совсем немного еды. «Я взял с собой три протеиновых батончика, а также мы купили в местном магазине чипсы, гуакамоле и йогурт», — рассказал мужчина. По его словам, соседи щедро делились друг с другом продуктами в отсутствие возможности выйти за пределы кондоминиума.

Ранее сообщалось, что не менее 26 человек погибли во время беспорядков в Мексике, последовавших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». По подозрению в насилии, мародерстве и грабеже также были задержаны 27 человек.

