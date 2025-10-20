Блогер Ершова описала брачные отношения в РФ фразой «в Америке так не получится»

Безобидные на первый взгляд привычки россиян — такие как, например, брать с собой в поезд еду или ходить дома босиком — порой вызывают оторопь у жителей других стран. В то же время некоторые особенности поведения иностранцев иногда повергают наших соотечественников в ужас. О том, какие недопонимания могут возникнуть из-за разницы в менталитете, разбиралась «Лента.ру».

Американцы иначе смотрят на отношения между супругами и воспитание детей

«Знаете, мы, русские, привыкли думать, что живем "как все". Ну да, мужик в семье поворчит, иногда "поучит жену уму-разуму", ребенку пригрозим ремнем или окрикнем, соседей обсудим — да это же нормально, скажете вы. Но вот стоит оказаться в Америке, и все — мир переворачивается с ног на голову. Там такие "нормы" просто неприемлемы», — поделилась путешествующая по миру тревел-блогерша Марина Ершова.

Она пояснила, что в России мужчины часто ведут себя по отношению к членам семьи надменно, могут повысить голос или даже замахнуться полотенцем. В США же такое поведение недопустимо. По ее словам, американка при любом проявлении агрессии со стороны супруга может позвонить в полицию, и ей помогут: обяжут мужчину выплатить штраф, арестуют или запретят приближаться к жене.

«Замахнулся — уже проблема, а оскорбил — еще хуже. Тут даже фраза в сердцах может обернуться головной болью», — предупредила Ершова.

Кроме того, путешественница отметила, что у американцев и россиян противоположные взгляды на воспитание детей. По ее мнению, в России крик на ребенка — обычное дело, а угрозы, грубость и ремень «на самом видном месте в каждой комнате» считаются частью воспитательного процесса

«В Америке на это смотрят как на дикость. Повысил голос? Уже беда. Учителя, соседи или даже случайные люди могут сообщить в службу защиты детей. И тогда родителям придется объяснять, почему они решили "давить авторитетом"», — пояснила блогерша.

Американцы и россияне по-разному ведут себя в браке Фото: MediaNews Group / Orange County Re / Getty Images

Ершова также рассказала, что американцы и россияне по-разному воспринимают личную жизнь других людей. Если в России соседи — «лучшие детективы», которые сразу же назовут «любовницей» женщину, замеченную в чужом доме, и начнут распускать слухи, то в США люди совсем не интересуются, кто к кому пришел, кто с кем спит и кто сколько зарабатывает.

«Тут совать нос в чужие дела считается дурным тоном, а иногда и нарушением закона (например, разглашение доходов или личной информации)», — констатировала россиянка.

Китайцы не понимают, почему в России ходят дома босиком и дарят непрактичные подарки

Житель Гонконга Шэнли, который 10 лет провел в Хабаровске, в беседе с автором тревел-блога «Одна в чужом городе» Натальей признался, что его сильно удивили булочки с маком в свободной продаже в российских магазинах. Он пояснил, что в Китае мак полностью под запретом: его нельзя выращивать и употреблять даже в выпечке.

«У китайцев с маком связаны плохие ассоциации — мы очень сильно пострадали от опиумных войн, потеряли часть территории, Китай тогда превратился в один большой опиумный притон. До сих пор маковые зерна у нас люди воспринимают как потенциально опасные, поскольку из них получают опиаты», — пояснил житель Поднебесной, добавив, что для китайца булочка с маком — это «страх, тревога, табу».

Приехавший в Россию житель Гонконга рассказал, что у него на родине с маком связаны плохие ассоциации Фото: NurPhoto / Getty Images

Шэнли также поразила привычка россиян ходить дома босиком. По его словам, в Китае люди могут спокойно пройти в уличной обуви на кухню или гостиную и даже лечь на диван. А ходить дома босиком считается плохим тоном.

Потом я понял, что для русских дом — это не просто стены, а место, куда они приходят ночевать. Русские очень ценят свои дома и квартиры и тратят много сил, чтобы их обустроить, даже если они не имеют их в собственности, а снимают. В русском доме всегда должно быть тепло, уютно и чисто Шэнли китаец, проживший 10 лет в Хабаровске

Другая российская традиция, удивившая китайца, — ходить в гости с непрактичными подарками: например, коробкой конфет или бутылкой вина. Иностранец пояснил, что у него на родине принято приносить что-то полезное для дома и семьи: соевый соус, упаковку яиц, бутылку растительного масла или уксуса.

Кроме того, Шэнли не сразу догадался, зачем в России у каждого дома стоят лавочки и почему вне зависимости от погоды на них все время кто-то сидит.

Только спустя несколько лет жизни в России я понял, что лавочка у подъезда — важная часть жизни русских людей. Здесь можно обсудить последние новости с соседями, а еще узнать у бабушек цены на продукты и последние акции в ближайшем супермаркете. Здесь встречаются и проводят время влюбленные, а для подростков — это клуб по интересам Шэнли китаец, проживший 10 лет в Хабаровске

Латиноамериканцы не верят, что в России зимой можно ходить по поверхности озера

Автор тревел-блога «#делайчехочешь» Александр озадачил знакомых жителей Сальвадора, когда рассказал им, что у него на родине зимой можно ходить по заледеневшей поверхности реки или озера, как будто это асфальт. «Для них это уровень фильма "Выживший", только без Ди Каприо», — поиронизировал россиянин.

Путешественник также испугал своих собеседников, когда рассказал им, что россияне легко могут сидеть без шапки на морозе и говорить: «Потеплело!»

Когда я сказал одному парню из Сан-Сальвадора, что у нас дети в школе бегают на физкультуре на улице при минус 10, он чуть не упал. «Вы их зачем мучаете?» Александр автор тревел-блога «#делайчехочешь»

В привычку россиян использовать зимой балкон как холодильник латиноамериканцы тоже поверили с трудом.

«Это вообще бомба для сальвадорцев. Я объясняю, что зимой можно поставить кастрюлю борща на балкон — и все, холодильник не нужен. У них сразу: "А как же птицы, животные?" А я: "Какие птицы? У нас в минус 20 только вороны, и те в депрессии"», — пошутил автор блога.

Европейцев пугает российская традиция приходить на кладбище с едой

По словам российской тревел-блогерши, живущей в Италии, многие ее знакомые иностранцы теряются, когда узнают, что на постсоветском пространстве принято посещать могилы родственников с едой.

«Как людям кусок в горло лезет? Я бы не смогла есть среди могил!» — ужаснулась знакомая россиянки из Италии, добавив, что в ее родной стране поминки тоже проходят, но не среди могил.

Европейцы не понимают традицию посещать могилы родственников с едой Фото: Евгений Епанчинц / РИА Новости

Еще одна российская привычка, удивившая итальянцев, — брать с собой в дорогу еду. «Я ехал в поезде, и только мы тронулись, как люди стали открывать и есть свои припасы. В самолете пару раз видел то же самое: пассажиры приносили свою еду, хотя с легкостью можно было заказать что хочешь. Я не понимаю, люди боятся, что будет невкусно, что ли, или это экономия?» — задался вопросом знакомый автора блога из Великобритании.

Собеседники путешественницы также признались, что их поражает привычка российских женщин быть всегда «при параде». «Многие иностранцы уверены, что русские женщины просто охотятся на мужчин. А ведь на самом деле нам просто нравится выглядеть всегда красиво, ну согласитесь же!» — констатировала она.

Тем временем итальянцы обсуждают за столом интимные темы, а немцы — жалуются на соседей

Эта же российская тревел-блогерша призналась, что видела по телевизору в разных странах Европы рекламу прокладок, где для демонстрации эффективного впитывания выливают на них красноватую жидкость.

«Что же, реалистично, конечно, но видеть такое даже мне, девушке, лишний раз совсем не хочется, особенно за столом. А мужчинам зачем?» — задалась вопросом россиянка.

Она добавила, что итальянки также могут за столом при мужчинах начать обсуждать менструацию, цикл и боли. «Мужчинам, по моим наблюдениям, даже интересно. Они хорошо обо всем осведомлены и могут даже комментировать. Я к такому не привыкла», — констатировала блогерша.

Итальянки могут за столом при мужчинах начать обсуждать интимную гигиену Фото: NurPhoto / Getty Images

А от итальянских мужчин, по ее словам, часто можно услышать, что они живут с родителями, потому что так экономнее. «Представьте, услышать такое от 30-летнего мужчины в России? Для многих, мне кажется, прозвучало бы странно», — заключила путешественница.

Немецкая привычка высказывать мнение в лицо тоже показалась бы дикой россиянам.

«"Это платье для стройных девушек, а ты — толстуха", — такой диалог развернулся между молодой парой в магазине, где парень помогал девушке выбрать платье. При этом она совсем не обиделась, а просто выбрала другое платье», — рассказал российский тревел-блогер, побывавший в Германии.

Он добавил, что в этой стране Европы также принято жаловаться на соседей по любому поводу: например, если они сорвали цветок с их клумбы, громко слушали музыку в машине или не убрали за своей собакой экскременты.

«Немецкая полиция всегда реагирует на подобные вызовы — каким бы глупым ни казался повод. Ведь для самих немцев закон и порядок превыше всего», — заключил россиянин.

Кроме того, россиян удивила бы привычка южнокорейцев посещать косметологические процедуры во время обеденного перерыва в офисе и быть всегда почтительными в выражениях и манерах.