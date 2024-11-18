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05:27, 18 ноября 2024Путешествия

Блогер назвал странные для россиян традиции в Южной Корее

Алина Черненко

Фото: Thomas Peter / Reuters

Путешественник Алексей Кутовой назвал традиции в Южной Корее, которые могут показаться россиянам странными. Списком он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации предупредил, что сюрпризом для многих иностранцев в этой стране Азии оказывается привычка местных использовать ножницы на кухне. В ресторанах их подают к блюдам на стол, чтобы гости могли самостоятельно нарезать еду.

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Вторая особенность, на которую обратил внимание россиянин, — культура косметологических процедур. «Офисные сотрудники могут во время обеденного перерыва сбегать на "экспресс" косметологическую процедуру: от увлажняющей маски до инъекций витаминов», — пояснил он.

Кроме того, блогер рассказал, что в Южной Корее молодежь привыкла ходить на свидания парами, «чтобы исключить неловкость и дать всем участникам шанс познакомиться».

Еще одна местная традиция — ездить в походы и устраивать восхождения по выходным. «Для россиян привычка подниматься в горы каждую неделю выглядит трудоемкой, но корейцы считают это отличной зарядкой для тела и духа», — добавил автор.

Кутовой также отметил, что корейцы всегда почтительны в выражениях и манерах. «В разговоре, при общении в компании или на работе корейцы склоняются и делают полупоклоны, а при передаче предметов обе руки должны быть заняты. Русскому человеку такие жесты могут показаться театральными, но в Южной Корее они обязательны и символизируют почтение», — написал он.

Среди других традиций жителей этой страны, которые удивляют иностранцев, путешественник назвал использование зонтиков вместо солнцезащитных очков, посещение тематических кафе со спасенными животными, празднование дня одиноких людей, вручение туалетной бумаги в качестве подарка на новоселье и добавление сладкого картофеля в десерты.

Ранее другая российская туристка побывала в Южной Корее и была неприятно удивлена высокими ценами на жилье в Сеуле. По ее словам, комната в хостеле или мотеле там стоит три тысячи рублей в сутки.

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