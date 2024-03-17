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19:02, 17 марта 2024Путешествия

Россиянка описала жилье в Южной Корее фразой «дорого и неуютно»

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Южной Корее и была неприятно удивлена высокими ценами на жилье в столице этой страны. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Как я и предполагала, останавливаться в самом Сеуле было дорого: хостелы и мотели за три тысячи рублей в сутки, неуютно», — такими фразами описала свой опыт россиянка, добавив, что ей пришлось часть времени жить у знакомых, а в оставшиеся дни поездки снимать отели в городе Уйджонбу.

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По ее словам, до Сеула оттуда можно было добраться на метро всего за час. Сам город автору отзыва понравился. «Он прекрасен! Большой мегаполис, мосты, улицы шопинга (Coex Mall и Myeong-Dong), улица баров (Itaewon), которая никогда не спит», — поделилась впечатлениями читательница портала.

Единственное, к чему туристка не смогла привыкнуть в Сеуле, — острая еда. Она пожаловалась, что найти что-то неострое в магазине было непростой задачей. Тем не менее россиянка осталась довольна путешествием.

«Южная Корея привлекает своей аутентичностью, атмосферой и жизнью, которая так сильно отличается от нашей и определенно стоит того, чтобы познакомиться с ней», — заключила она.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Северной Корее и описал поездку фразой «офигеваешь со старта». По его словам, в мире нет ни одного похожего на КНДР государства.

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      Марина Черняк
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