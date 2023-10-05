Россиянин побывал в КНДР и описал поездку фразой «офигеваешь со старта»

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и описал поездку фразой «офигеваешь со старта». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в мире нет ни одного похожего на КНДР государства. «На самом деле, зная, что страна под дикими санкциями, и приземляясь на 40-летнем Ил-62 в Пхеньяне, ожидаешь увидеть совершенно убогий и отсталый аэропорт, — пояснил он. — А оказываешься в довольно современном терминале. Правда, есть нюанс: в день здесь выполняется не больше двух рейсов».

По словам блогера, северокорейская авиагавань напоминает декорации к фильму об апокалипсисе. Следующая поразительная картинка попалась россиянину на парковке аэропорта: на совершенно пустой площадке стояли всего две машины — Lexus 570 и Hummer H2.

«А как же санкции на любую западную технику: от кнопочных телефонов и до самолетов? — добавил он. — Эмбарго на торговлю и какие-либо финансовые операции? (…) Видимо, кому-то можно и на американском ездить, и это не совсем враг, и способ притащить крутую тачку в страну тоже имеется».

Путешественник рассказал, что улицы в КНДР выглядят на удивление ярко из-за цветных домов. «Это довольно неожиданно, так как изначально ожидаешь увидеть унылые серые бетонные коробки, — написал он. — А вместо них за окном автобуса постоянно мелькали желтые, розовые, голубые, зеленые или даже фиолетовые многоэтажки».

При этом одежда у большинства местных жителей очень мрачная. «Серые, черные, коричневые оттенки, никакой выразительности, никто не пытается выделиться или надеть что-то яркое, красивое, — резюмировал он. — А еще очень бросается в глаза склонность людей ходить строем».

Ранее этот же тревел-блогер признался, что испытал чувство тревоги во время досмотра в аэропорту Северной Кореи. Он добавил, что с особым вниманием туристам стоит отнестись к запрету на ввоз в эту страну религиозной литературы.