«УАЗ» решил зарегистрировать легендарное прозвище машины как официальное название

«УАЗ» начал регистрацию названия «Буханка», которое сменит аббревиатуру СГР

Ульяновский автомобильный завод («УАЗ») решил официально присвоить семейству СГР (старый грузовой ряд) легендарное прозвище «Буханка». В пресс-службе предприятия уточнили, что в технических документах сохранятся заводские индексы моделей. Производитель уже начал процедуру регистрации нового товарного знака «Буханка», пишут «Известия».

Официальное подтверждение от Федеральной службы по интеллектуальной собственности появится после завершения всех необходимых процедур. При этом уже с 31 июля новое название используется в большинстве рекламных и информационных материалов производителя. В частности, на официальном сайте «УАЗа» машины УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие модели семейства СГР теперь указаны как «Буханка».

Ранее стало известно, что «УАЗ» остановил сборку автомобилей на Кубе. Причиной стали жесткие ограничения в подаче электричества на острове. В стране отсутствует собственное производство легковых автомобилей, поэтому запуск сборки «УАЗов» считался прорывом для островного государства. Предприятие в Гаване было запущено в апреле 2025 года. Там организовали крупноузловую сборку моделей «Патриот» и «Пикап», которые доработали с учетом местного климата и состояния дорог.