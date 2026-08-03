Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 3 августа 2026 (обновлено: 12:55, 3 августа 2026)Россия

Стало известно о состоянии заразившейся ВИЧ и гепатитом С в больнице российской школьницы

Врачи оказывают помощь школьнице, заразившейся ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MargJohnsonVA / Shutterstock / Fotodom

11-летняя школьница из Азова, которую в городской больнице заразили ВИЧ и гепатитом С, находится под контролем врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Ростовской области.

Как отметили в ведомстве, специалисты оказывают девочке помощь.

Ранее стало известно, что у школьницы диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло в одной из больниц Азова, куда девочку привезли с кишечной инфекцией. Позже выяснилось, что ребенка поместили в одну палату с женщиной, которая имела эти заболевания.

После проверки учреждения Роспотребнадзор сообщил, что врачи использовали одноразовые заглушки для капельниц по нескольку раз. Кроме того, в карте школьницы обнаружили поддельный отказ от анализа на ВИЧ — мать пострадавшей эту бумагу никогда не подписывала. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Борис Надеждин покинул Россию
    Россиянка разнесла магазин топором из-за косого взгляда продавщицы
    Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами
    Женщина проснулась в прекрасном самочувствии и к обеду впала в кому
    Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР Украины
    Татьяна Навка показала архивные кадры с Песковым в честь годовщины свадьбы
    Россиянам назвали повод не купаться в фонтанах
    Назван самый подорожавший в мире продукт
    Мужчина с ножом напал на двух человек в Солнечногорске
    Две европейских футбольных ассоциации отказались от поддержки Инфантино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok