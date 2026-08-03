Стало известно о состоянии заразившейся ВИЧ и гепатитом С в больнице российской школьницы

Врачи оказывают помощь школьнице, заразившейся ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова

11-летняя школьница из Азова, которую в городской больнице заразили ВИЧ и гепатитом С, находится под контролем врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Ростовской области.

Как отметили в ведомстве, специалисты оказывают девочке помощь.

Ранее стало известно, что у школьницы диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Заражение произошло в одной из больниц Азова, куда девочку привезли с кишечной инфекцией. Позже выяснилось, что ребенка поместили в одну палату с женщиной, которая имела эти заболевания.

После проверки учреждения Роспотребнадзор сообщил, что врачи использовали одноразовые заглушки для капельниц по нескольку раз. Кроме того, в карте школьницы обнаружили поддельный отказ от анализа на ВИЧ — мать пострадавшей эту бумагу никогда не подписывала. Правоохранители возбудили уголовное дело.