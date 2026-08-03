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12:56, 3 августа 2026 (обновлено: 13:00, 3 августа 2026)Культура

Дима Билан обратился к раскритиковавшим его концерт фанатам

Певец Дима Билан назвал свой концерт инновационным на фоне критики от зрителей
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан обратился к фанатам на фоне критики его концерта на «ВТБ Арене» в Москве. Соответствующий пост артист разместил в Telegram.

Зрители пожаловались на организацию масштабного шоу, которое состоялось 31 июля. По словам поклонников, купивших билет в танцевальную зону, обзор был ограничен из-за платформы высотой в несколько метров, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в «стену».

Комментируя ситуацию, Билан подчеркнул, что его концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.

«Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон. Для меня это принципиально важно», — заявил артист.

Билан отметил, что зрители «стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю». Он поблагодарил поклонников и признался, что вложил в выступление все свои силы. «Если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю за это не меньше вас», — добавил исполнитель.

Ранее Тося Чайкина раскрыла роль Димы Билана, с которым познакомилась в 2019 году, в ее жизни. По словам певицы, именно благодаря Билану она смогла обрасти знакомствами в музыкальной среде и встретить множество интересных артистов.

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