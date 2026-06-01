Перечислены правила безопасного хранения зубной щетки

08:30, 1 июня 2026

Врач Аррьета призвал хранить зубную щетку вне ванной комнаты
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Врач Себастьян Аррьета заявил, что неправильное хранение зубной щетки чревато серьезными проблемами со здоровьем. Его слова приводит издание Deia.

Аррьета предупредил, что хранить зубную щетку в ванной комнате небезопасно. Дело в том, что повышенная влажность создает идеальную среду для размножения на щетинках различных патогенов. Причем риски возрастают, если зубная щетка после использования не была высушена должным образом.

Еще одной ошибкой, по словам врача, является хранение этого предмета личной гигиены в герметичных контейнерах без вентиляции.

Людям, которые не могут держать зубную щетку в сухом помещении, специалист порекомендовал придерживаться нескольких правил. Во-первых, он призвал тщательно промывать щетинки, чтобы на них не оставалось пищи и пасты. Хранить зубную щетку необходимо строго вертикально, чтобы с нее стекала вода. Менять ее нужно один раз в три месяца, а также после каждого перенесенного инфекционного заболевания. Наконец, Аррьета призвал не чистить зубы с чрезмерным давлением, поскольку так щетинки изнашиваются быстрее.

Ранее стоматолог Павел Лысенков объяснил, почему зубы разрушаются даже при хорошем уходе. Одной из причин он назвал злоупотребление простыми углеводами.

