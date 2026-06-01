Россиянин почти год насиловал пять малолетних девочек

В Приморье возбудили дело против мужчины за развращение малолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным следствия, 40-летний местный житель в период с июня 2025 года по май текущего года, находясь в частном доме на территории города Артема, неоднократно совершал насильственные действия в отношении пяти девочек в возрасте 11 лет.

Фигурант задержан. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянин снимал несовершеннолетних девочек на камеру.