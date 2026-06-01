10:36, 1 июня 2026

На Москву обрушится гроза с дождем

Синоптик Тишковец: В конце рабочей недели на Москву обрушится гроза с дождем
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На этой неделе москвичи застанут грозу. Когда ее ждать, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Большую часть недели погода в столице будет относительно солнечной и сухой. Исключением станут последние рабочие дни, когда на мегаполис обрушится гроза с дождем. Они, по прогнозам синоптика, пройдут в четверг, пятницу и воскресенье, 4-5 и 7 июня. На протяжении рабочей недели в ночные часы температура будет держаться на уровне 9-14 градусов тепла, а в течение дня воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. К выходным столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25 градусов, наконец, достигнув климатической нормы, отметил Тишковец.

В долгосрочной перспективе июнь на территории России будет соответствовать температурной норме и норме осадков. Небольшая аномалия тепла будет наблюдаться в Среднем Поволжье и Черноземье, где температура поднимется выше климатической нормы на 1-3 градуса. При этом на юге, наоборот, будет немного прохладнее, чем обычно. Холоднее нормы будет на севере Сибири, а на юге — на 1-2 градуса теплее многолетних значений. Аналогичная погодная обстановка ожидается и на Дальнем Востоке.

