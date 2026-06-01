Актриса Ирина Горбачева высказалась о похудении под обнаженными фото

Актриса Горбачева высказалась о применении препаратов для похудения под откровенными фото

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева высказалась о процессе похудения под кадрами в откровенном образе. Серия снимков опубликована на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость опубликовала несколько фото, на которых позировала обнаженной. В описании к публикации она порассуждала о здоровом похудении и применении специальных препаратов, помогающих сбросить лишний вес. Горбачева призналась, что занимается спортом, наладила режим сна и занимается здоровьем.

Кроме того, по словам телезвезды, для похудения она применяет отечественный препарат «Седжаро», который используется для лечения диабета второго типа и ожирения. «Препарат не делает что-то за тебя. Он влияет на ощущение голода и насыщения, помогает чуть по-другому выстраивать контакт с едой. Но дальше все равно включаются питание, привычки и образ жизни», — пояснила она.

В марте сообщалось, что Наташа Королева решила похудеть на аналоге «Оземпика» после слов мужа о ее весе.