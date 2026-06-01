В Госдуме ответили на призыв президента Румынии изменить тактику ударов по Украине

Депутат Чепа: Призыв Румынии по корректировке ударов по Украине является провокацией

Заявление президента Румынии Никушора Дана о необходимости России изменить тактику ударов по Украине таким образом, чтобы перестать наносить ущерб для его страны, — провокация, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его ответ на призыв румынского политика приводит «Газета.Ru».

Ранее Дан заявил, что упавший на многоэтажку в городе Галац беспилотник был российским. Он подчеркнул, что Москва должна скорректировать тактику нанесения ударов по территории Украины, чтобы минимизировать риск ущерба для других государств, включая Румынию.

«Это провокационное заявление. Нет никаких доказательств, что это Россия. Понимаем, что это больше похоже на определенную провокацию. Украина нанесла удары по школе [общежитию в Старобельске], где погибло большое количество детей. Был ответ о том, что Россия готова нанести удар, было обращение к европейским странам, чтоб они эвакуировали посольства. И в это время произошел инцидент [с падением дрона в Румынии]», — сказал Чепа.

По его словам, провокация с беспилотником рассчитана на еще большее вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине. Киев хочет, чтобы государства альянса начали сбивать дроны России над Украиной со своих территорий, уверен парламентарий.

Дрон на территории Румынии упал в ночь на 29 мая. Это произошло в городе, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, пострадали два человека. Дан отмечал, что дрон летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны. Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин указал, что Москва готова провести объективное расследование и дать оценку в случае, если ей будут переданы обломки упавшего беспилотника.