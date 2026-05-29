16:17, 29 мая 2026Мир

Президент Румынии объяснил отказ сбивать дрон над Галацем

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Операция по перехвату беспилотного летательного аппарата в румынском Галаце оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в ходе выступления, трансляция доступна на YouTube.

«После того как армейские радары обнаружили дрон (...) в воздух для перехвата были немедленно подняты два истребителя F-16. Безопасная нейтрализация аппарата до момента его удара о жилой дом оказалась невозможной из-за быстрого развития ситуации и малой высоты полета в городской черте», — сказал румынский лидер.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

После этого МИД Румынии бездоказательно обвинил в случившемся Россию и пообещал действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Москву для немедленного и всестороннего прекращения огня.

