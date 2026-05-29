Еще один энергогигант выступил против платы Ирану за проход судов через Ормуз

Глава Chevron Вирт выступил против платы Ирану за проход судов через пролив Ормуз

Руководство американского энергогиганта Chevron считает недопустимым требование Ирана взимать плату за проход иностранных судов через пролив Ормуз. Об этом заявил генеральный директор концерна Майк Вирт, его слова приводит Bloomberg.

Компания, отметил он, не будет рассматривать этот вопрос, несмотря на участившиеся случаи нападения Ирана на следующие транзитом через пролив танкеры и суда. В последнее время подобного рода инцидентов стало много, констатировал Вирт.

В настоящее время у Chevron шесть судов находятся в чартере у третьей стороны. Решение о выплате Ирану за безопасный проход через Ормузский пролив будут принимать непосредственно сами судовладельцы. Что касается Chevron, то компания выступает против этой меры, так как она противоречит нормам международного судоходства.

Ранее схожую позицию по этому вопросу занял глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер. Он призывал власти Ирана без каких-либо условий полноценно открыть пролив для движения иностранных судов. Несмотря на это, Тегеран по-прежнему настаивает на взимании такой пошлины с судовладельцев.