18:33, 29 мая 2026

В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

Елена Торубарова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сенатор Владимир Джабаров назвал обвинения в адрес России из-за инцидента с беспилотником в Румынии бездоказательными. Его слова приводит газета «Взгляд».

Российский политик допустил, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии является сознательной провокацией Украины, которая преследует несколько целей, включая желание обострить отношения Москвы и Европы на фоне звучащих заявлений о потенциальных переговорах.

«Очевидно, с чем это связано — у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», — отметил Джабаров.

Сенатор призвал европейских политиков провести расследование. «Тогда многое прояснится», — подчеркнул он, добавив, что ранее уже доказывалось, что в других инцидентах с дронами на территории европейских стран были задействованы украинские аппараты.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео. По предварительным данным, пострадали два человека.

