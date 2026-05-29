БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

Беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) уточнила, что в результате удара БПЛА по жилому дому загорелась квартира на 10 этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

В МИД Румынии обвинили в случившемся Россию

МИД Румынии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) обвинил в случившемся Россию. «Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией России. Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это нарушение международного права и своего воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Румыния сообщила союзникам и генсеку НАТО об обстоятельствах и попросила принять меры по ускорению передачи Румынии антидроновых возможностей. Кроме того, в румынском МИД объявили о намерениях действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Россию для немедленного и всестороннего прекращения огня.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает контакт с румынскими властями. Как сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт, НАТО продолжит усиливать оборону от всех видов угроз, включая атаки беспилотников.

На Украине прокомментировали реакцию НАТО на инцидент в Румынии

«Спасибо альянсу за то, что осудил этот террористический акт против страны НАТО! Когда у вас все совсем пойдет не так, приходите, Украина спасет вас», — написал депутат Верховной Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

В свою очередь глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что Россия якобы перешла еще одну черту. Она также сообщила о солидарности с Румынией и ее народом.

«По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций», — написала она.

Комментарии Польши, Франции и Италии

«Независимо от того, было ли это намеренно или результатом некомпетентности, РФ все также опасна, и мы должны защищаться от нее», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его слова передает «Газета.ru».

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал происшествие опасной и безответственной эскалацией, которую нельзя терпеть. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети Х.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил мнение, что дрон якобы был российским.

