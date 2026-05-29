Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 29 мая 2026Экономика

Москвичам назвали время наступления летней погоды

Синоптик Тишковец: Летняя погода придет в Москву 3 июня
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Летняя погода настанет в Московском регионе на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пик текущей волны похолодания пришелся на пятницу, 29 мая: в течение дня воздух не прогрелся больше чем на 10 градусов тепла. В последние выходные мая мегаполис будет находиться в тылу деградирующего циклона. Будет облачно с прояснениями, в субботу пройдет небольшой дождь, а в воскресенье польют ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 13-16 градусов днем, в сумерках ожидается не выше 4-7 градусов тепла.

Еще в первые дни июня температура в Москве и области будет держаться ниже климатической нормы: около плюс 16-19 в понедельник и плюс 18-21 градуса во вторник, солнца будет мало, прогнозируются осадки.

По-настоящему летняя погода, по прогнозам синоптика, установится в столичном регионе в среду, 3 июня. С этого дня температура начнет возвращаться в климатическое русло: воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, дожди прекратятся. К четвергу столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. Ко второй декаде июня до плюс 18-20 градусов прогреются водоемы, в столичном регионе начнется купальный сезон. В целом, по данным метеоролога, июнь в центральных регионах России будет соответствовать климатической норме, а дефицит осадков будет незначительным.

Иными прогнозами располагает главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее расчетам, июнь в этом году окажется прохладнее обычного. При этом синоптик допускает, что 30-градусная жара и вовсе не вернется в Москву после нескольких знойных дней в мае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok