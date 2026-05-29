Москвичам назвали время наступления летней погоды

Синоптик Тишковец: Летняя погода придет в Москву 3 июня

Летняя погода настанет в Московском регионе на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пик текущей волны похолодания пришелся на пятницу, 29 мая: в течение дня воздух не прогрелся больше чем на 10 градусов тепла. В последние выходные мая мегаполис будет находиться в тылу деградирующего циклона. Будет облачно с прояснениями, в субботу пройдет небольшой дождь, а в воскресенье польют ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 13-16 градусов днем, в сумерках ожидается не выше 4-7 градусов тепла.

Еще в первые дни июня температура в Москве и области будет держаться ниже климатической нормы: около плюс 16-19 в понедельник и плюс 18-21 градуса во вторник, солнца будет мало, прогнозируются осадки.

По-настоящему летняя погода, по прогнозам синоптика, установится в столичном регионе в среду, 3 июня. С этого дня температура начнет возвращаться в климатическое русло: воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, дожди прекратятся. К четвергу столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. Ко второй декаде июня до плюс 18-20 градусов прогреются водоемы, в столичном регионе начнется купальный сезон. В целом, по данным метеоролога, июнь в центральных регионах России будет соответствовать климатической норме, а дефицит осадков будет незначительным.

Иными прогнозами располагает главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее расчетам, июнь в этом году окажется прохладнее обычного. При этом синоптик допускает, что 30-градусная жара и вовсе не вернется в Москву после нескольких знойных дней в мае.