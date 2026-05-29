Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

В ежегодном рейтинге самых красивых женщин планеты World Population Review в 2026 году победили колумбийки. На втором месте оказались девушки из Польши, а на третьем — из Греции. Россиянки тоже заняли высокое место в этом списке. На каком они месте, как формируются подобные рейтинги и кого назвали самыми некрасивыми в мире — в материале «Ленты.ру».

Где живут самые красивые женщины: версия World Population Review

В основу отчета World Population Review легли различные рейтинги, которые публиковались в 2025 году. Одни рейтинги базируются на количестве девушек, побеждавших в международных конкурсах красоты, среди которых «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Земля», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Супранациональ».

Другие списки опираются на мнение экспертов бьюти-индустрии, есть и те, которые оценивают, выходцы из каких стран мира чаще всего становятся знаменитыми.

World Population Review также составили рейтинг на основе голосов пользователей платформы Reddit с целью изучения общественного мнения. В данном рейтинге победила Колумбия. «Латиноамериканские женщины известны во всем мире своей красотой. Колумбия, к примеру, подарила миру таких всемирно известных красавиц, как Шакира и София Вергара», — напоминают авторы исследования.

Колумбийская актриса София Вергара Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В пятерку стран с самыми красивыми женщинами также вошли Польша и Греция.

Россию голосовавшие поставили на четвертое место, а аналитики World Population Review при этом напомнили, что российские модели чаще других снимаются для Vogue и участвуют в мировых показах.

Хотя погода в России порой бывает суровой, холодной и безжалостной, красота способна растопить многое, и российские женщины, кажется, всегда излучают тепло, которое с легкостью преодолевает суровый климат World Population Review о россиянках

Российская модель Ирина Шейк Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

За Россией пользователи расположили Чехию, затем Швецию и Исландию. Закрывали топ-10 американки, бразильянки и японки. «Бразилия прослыла родиной супермоделей, среди которых Жизель Бюндхен и Адриана Лима. США же часто называют "великим американским плавильным котлом", отсюда и разнообразие красивых женщин из разных этнических групп», — говорится в рейтинге.

«Великий американский плавильный котел» Знаменитая социально-культурная метафора, описывающая США как страну, где люди со всего мира, принадлежащие к разным расам и культурам, смешиваются в единую американскую нацию.

Меньшее количество баллов от респондентов набрали Таиланд, Норвегия, Италия, Франция и Германия. Самыми некрасивыми юзеры Reddit назвали женщин из Венесуэлы, Албании, Испании, Южной Кореи и Турции.

Кого назвали самой красивой знаменитостью?

В апреле журнал People определил самую красивую в мире звезду — в 2026 году на обложку попала звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй. Годом ранее такой чести удостоилась актриса Деми Мур, которая вернулась в инфополе благодаря блестящей игре в фильме «Субстанция».

В 2024 году самой красивой звездой назвали Софию Вергару, а в 2023-м — плюс-сайз-комедиантку Мелиссу Маккартни, ставшую символом переосмысления стандартов красоты в индустрии развлечений.

Бразильская модель Адриана Лима Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва и вовсе оценивает женщин по правилу золотого сечения. По подсчетам Де Сильвы, идеальной оказалась супермодель Белла Хадид, чьи пропорции на 94,35 процента близки к совершенным.

Среди «идеальных» врач также выделил Эмму Стоун — обладательницу идеальных бровей (94,2 процента), линии подбородка (97 процентов) и губ (95,6 процента). Второе место врач отдал звезде сериала «Эйфория» Зендее. «Она набрала хорошие баллы почти по всем категориям. Губы (99,5 процента), глаза (97,3 процента), лоб (98 процентов). Общая оценка снижена за расположение носа и губ, а также форму бровей», — объяснил хирург.

Кроме того, в рейтинг попали индийская актриса Фрида Пинто с показателем 94,34 процента. За ней расположилась ее коллега, звезда «Форсажа» и «Фантастической четверки» Ванесса Кирби — результат актрисы составил 94,31 процента.