Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:24, 29 мая 2026Спорт

Двукратный олимпийский чемпион обвинил Исинбаеву в побеге из страны

Двукратный олимпийский чемпион Фетисов обвинил Исинбаеву в побеге из страны
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил бывшую легкоатлетку Елену Исинбаеву в побеге из страны. Его слова приводит Sport24.

«Взяла и убежала из страны в непростое время. Как член Международного олимпийского комитета (МОК) она должна была защищать наши интересы внутри этой организации. Мы ничего не слышали про ее позицию, когда нас отовсюду отстраняли», — сказал Фетисов.

Также трехкратный обладатель Кубка Стэнли оценил спортивные заслуги Исинбаевой. «Лена — выдающаяся спортсменка, и мне жаль, что она приняла такое решение. Не знаю, что ее к этому подвигло. Она должна сама отвечать за то, что в ее жизни происходит», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что с Исинбаевой взыщут долги по кредитам. Сумма задолженности составляет 7187 рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года Исинбаева проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в МОК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    Возлюбленная Дурова раскрыла желаемые роскошные подарки

    33-летний мужчина домогался девочки-подростка на пляже в Европе

    В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

    Москвичам рассказали о погоде в начале лета

    Заблудившуюся в лесу россиянку спасли с помощью дрона

    Путин призвал к одному действию в рамках СВО

    Тревел-блогерша описала жизнь на заповедном острове в России фразой «70 человек и волки»

    Дробыш сделал предостережение SHAMAN из-за клипа с «поющими иноагентами»

    Путин обвинил Запад в поставках Украине дронов для ударов по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok