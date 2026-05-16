Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
05:23, 16 мая 2026Спорт

С российской олимпийской чемпионки взыщут долги по кредитам

ТАСС: Приставы взыщут с олимпийской чемпионки Исинбаевой долг в 7187 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию задолженности по кредиту с уехавшей из России двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что сумма задолженности составляет 7187 рублей. Спортсменка не уплатила кредит в установленный срок. Исполнительное производство открыто 13 мая.

Ранее адвокат Ольга Власова заявила, что из-за крупного долга по ЖКУ легкоатлетке грозит арест банковских счетов.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года Исинбаева проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе предрекли окончание конфликта на Украине по финскому сценарию. Что это значит и может ли быть еще хуже?

    ВСУ прорыли сеть тоннелей в Запорожской области

    Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом

    С российской олимпийской чемпионки взыщут долги по кредитам

    Ученые назвали простое и эффективное средство от деменции

    Иран выдвинул требования США

    В США заявили о готовности ЕС на один шаг в отношении России

    Суд взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску Центробанка

    В Германии назвали сроки исчерпания запасов нефти

    На Западе раскрыли правду об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok