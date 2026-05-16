С российской олимпийской чемпионки взыщут долги по кредитам

ТАСС: Приставы взыщут с олимпийской чемпионки Исинбаевой долг в 7187 рублей

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию задолженности по кредиту с уехавшей из России двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что сумма задолженности составляет 7187 рублей. Спортсменка не уплатила кредит в установленный срок. Исполнительное производство открыто 13 мая.

Ранее адвокат Ольга Власова заявила, что из-за крупного долга по ЖКУ легкоатлетке грозит арест банковских счетов.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. С 2023 года Исинбаева проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

