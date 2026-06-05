Названы главные конкуренты российского вина

Президент Simple Каширин: Грузинские вина остаются главным конкурентом для российских

В 2026 году главным соперником в борьбе за кошельки россиян для отечественных производителей стали грузинские вина. Такого конкурента в интервью «Ленте.ру» во время ПМЭФ назвал президент группы компаний Simple Максим Каширин.

По словам эксперта, после ослабления позиций напитков из Старого Света (например, Франция и Италия) на которые повлияли регуляторные действия российских властей, основным конкурентом для местных виноделов остаются коллеги из постсоветской страны.

«Все конкурирует с Россией, грубо говоря. Просто мы где-то ставим запреты, где-то ставим ограничения, если мы говорим, например, про Старый Свет, и поэтому вина оттуда сейчас меньше могут конкурировать в силу тех регуляторных действий, которые государство предприняло. Грузинские вина остаются очень большим конкурентом российского вина. Вообще главный конкурент российских вин — это грузинские вина», — отметил он.

В 2023 году пошлины на вина недружественных стран подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов, но не менее 2 долларов за литр.

Причина такой ситуации на рынке кроется в том, что напитки из Грузии поставляются в специальном, «добрососедском» режиме — на напитки не действуют повышенные импортные пошлины, как в отношении европейских вин. В то же время в Грузии большие объемы производства и выпускается много вина в эконом-сегменте, и эта продукция конкурирует за кошельки россиян.

«Если мы пойдем в дружественные страны, там ЮАР, Чили, Аргентина... Во-первых, это все равно товары, номинированные в валюте. Плюс логистика сложная, долгая. У них там больше издержек все равно. Все равно импортная пошлина, хоть она и поменьше, но она есть, правильно? Поэтому этим винам тоже не так-то легко конкурировать с вином России», — пояснил Каширин.

45 миллионов долларов Составляет стоимость поставок грузинского вина за январь-апрель 2026 года.

В текущих условиях вопрос остается в том, куда будет двигаться российское вино. Если российские виноделы будут поднимать цены вслед за европейскими напитками, они сами освободят нишу, в которую снова могут зайти иностранцы. У заградительной истории есть определенный лаг эффективности — после определенного перегиба протекционистских мер они начнут работать сугубо во вред, подчеркнул Каширин.

Наращивание экспорта грузинского вина фиксируется на фоне резкого падения производства этого алкогольного напитка в России. Так, в январе-феврале этого года выпуск виноградных вин на внутреннем рынке сократился на 14,2 процента, игристых — на 21,6 процента, а ликерных — на 39,6 процента. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рекордно высокую базу прошлого года, увеличение налоговой нагрузки на производителей, ужесточение акцизов и снижение покупательной способности населения.